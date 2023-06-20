Тикнизян считает, что сборная Уэльса недооценила команду Армении

Защитник столичного «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян прокомментировал успешный выезд в Уэльс на игру с местной национальной командой. Он, напомним, состоялся 16 июня и завершился для армян триумфальной победой – 4:2. Таким образом, южнокавказская команда набрала важнейшие три очка в борьбе за выход в финальную стадию Евро-2024.

«Мы их разобрали, знали, что будем делать. Смогли сыграть в тот футбол, который от нас требовал тренер. И кажется, они нас недооценили», - цитирует Тикнизяна Metaratings.

Напомним, что теперь сборная Армении с шестью очками идёт на втором месте в рамках отборочного квинтета D.

Тикнизян рассказал, когда вернётся в расположение «Локомотива»