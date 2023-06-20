Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Тикнизян считает, что сборная Уэльса недооценила команду Армении

20 Июня 2023 • 19:08 Комментировать (1)

Защитник столичного «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян прокомментировал успешный выезд в Уэльс на игру с местной национальной командой. Он, напомним, состоялся 16 июня и завершился для армян триумфальной победой – 4:2. Таким образом, южнокавказская команда набрала важнейшие три очка в борьбе за выход в финальную стадию Евро-2024.

«Мы их разобрали, знали, что будем делать. Смогли сыграть в тот футбол, который от нас требовал тренер. И кажется, они нас недооценили», - цитирует Тикнизяна Metaratings.

Напомним, что теперь сборная Армении с шестью очками идёт на втором месте в рамках отборочного квинтета D.

Тикнизян рассказал, когда вернётся в расположение «Локомотива»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Сборная Армении Наир Тикнизян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Dremaga
20 Июня 2023 в 19:24
И тренер - молодец!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.06.23 в 21:45
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Люксембург Люксембург
1.69 3.75 5.60
Видео
20.06.23 в 21:45
Молдова Молдова
Польша Польша
15.00 6.80 1.21
Видео
20.06.23 в 21:45
Болгария Болгария
Сербия Сербия
4.80 3.35 1.88
Видео
20.06.23 в 21:45
Норвегия Норвегия
Кипр Кипр
1.17 7.40 20.00
Видео
20.06.23 в 21:45
Исландия Исландия
Португалия Португалия
5.20 3.65 1.74
Видео
20.06.23 в 21:45
Венгрия Венгрия
Литва Литва
1.17 7.20 20.00
Видео
20.06.23 в 21:45
Эстония Эстония
Бельгия Бельгия
15.00 7.20 1.20
Видео
20.06.23 в 21:45
Шотландия Шотландия
Грузия Грузия
1.55 4.00 7.00
Видео
20.06.23 в 21:45
Лихтенштейн Лихтенштейн
Словакия Словакия
45.00 14.00 1.06
Видео
20.06.23 в 21:45
Фарерские острова Фарерские острова
Албания Албания
5.00 3.50 1.80
Видео
20.06.23 в 21:45
Австрия Австрия
Швеция Швеция
2.31 3.05 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Июня
19:08 · Чемпионат Европы 2024
Тикнизян считает, что сборная Уэльса недооценила команду Армении 1
18:50 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян рассказал, когда вернётся в расположение «Локомотива»
14:54 · Чемпионат Европы 2024
​Невеста встала на защиту Куртуа
11:33 · Чемпионат Европы 2024
Роналду рассказал, что думает о сборной Исландии
10:53 · Чемпионат Европы 2024
Представлен талисман Евро-2024 в Германии 1 фото
10:44 · Чемпионат Европы 2024
Раскрыто решение Модрича по карьере в сборной Хорватии
10:02 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе высказался о получении капитанской повязки в сборной Франции
09:53 · Чемпионат Европы 2024
Конате - о победе над Грецией: «Игроки сборной Франции были мысленно в отпуске»
09:49 · Чемпионат Европы 2024
Сака вплотную приблизился к рекорду Клиффа Бастина
09:44 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Англии выиграла уже 12 домашних матчей кряду в квалификации к ЧЕ
09:24 · Чемпионат Европы 2024
Джака - о ничьей с Румынией: «Швейцария доминировала на протяжении всего матча»
09:23 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Северной Македонии потерпела самое крупное поражение в своей истории
09:18 · Чемпионат Европы 2024
Тчуамени подвёл итоги матча Франция - Греция
09:11 · Чемпионат Европы 2024
Джеррард отреагировал на хет-трик Саки
08:56 · Чемпионат Европы 2024
Коло-Муани прокомментировал победу сборной Франции
Все новости