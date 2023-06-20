​Невеста встала на защиту Куртуа

Тибо Куртуа покинул расположение сборной Бельгии. Сообщалось, что у вратаря возник конфликт с Доменико Тедеско из-за капитанской повязки. При этом сам футболист сказал, что его отъезд связан с травмой колена.

Теперь на защиту Куртуа встала его невеста – израильская супермодель Мишель Герциг. Девушка опубликовала в социальных сетях фото из самолёта, на котором у вратаря на колене присутствуют специальные повязки. Мишель написала, что Тибо является самым сильным человеком, которого она знает, а также выразила недовольство распустившимися слухами.

Ранее об отъезде Куртуа высказывался Тедеско.