​Роналду рассказал, до каких пор будет играть за сборную Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о своих выступлениях на международном уровне. Звёздный футболист сообщил, что не планирует завершать карьеру в сборной.

«Я буду оставаться здесь [в сборной] до тех пор, пока я, президент федерации и тренер будут верить, что я ещё могу [приносить пользу]. Я никогда не перестану принимать вызовы в сборную, потому что это всегда было моей мечтой. Выступать за сборную – вершина карьеры. Я хочу продолжать играть, радуя семью, друзей и всех португальцев.

Могу ли я дать команде ещё больше? Очевидно, поэтому я здесь. Думаю, у меня ещё хорошо получается – я забиваю голы и хорошо играю. Пока я мотивирован, пока всем нравится моё присутствие в сборной, пока всем нравится моё лидерство, я ни в коем случае не откажусь от сборной. Надеюсь, этот путь закончится не скоро», - сказал Роналду журналистам.