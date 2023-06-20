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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду рассказал, что думает о сборной Исландии

20 Июня 2023 • 11:33 Комментировать

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против национальной команды Исландии в квалификационном турнире чемпионата Европы – 2024.

«Жду тяжелого матча. Нам будет противостоять сильный соперник. Они играют дома, так что нам будет сложнее, но я верю в команду. Мы знаем, что должны сделать. Надеюсь, все пройдет так, как мы задумали. Нам нужно показать свое превосходство», - передает слова 38-летнего бомбардира O Jogo.

Матч между сборными Исландии и Португалии состоится сегодня, 20 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Исландии
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