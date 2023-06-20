Пресс-служба УЕФА представила официального маскота чемпионата Европы – 2024, который состоится летом следующего года на футбольных полях Германии. Им стал медвежонок. Талисман континентального турнира был представлен в одной из школ Гельзенкирхена.

«Маскот отдает дань уважения популярной игрушке, плюшевому медведю, которая, как говорят, появилась в Германии в начале XX века», - говорится на официальном сайте УЕФА.

В течение ближайших недель болельщики смогут выбрать имя медвежонку.

Чемпионат Европы состоится в Германии летом 2024 года – в период с 14 июня по 14 июля. Участие в турнире примут 24 сборные.