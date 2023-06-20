Раскрыто решение Модрича по карьере в сборной Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич принял решение относительно своего будущего в национальной команде. Как информируют журналисты 24Sata, 37-летний хавбек продолжит выступать за «клетчатых».

По данным источника, Модрич планирует помочь национальной команде на чемпионате Европы, который состоится летом следующего года. Решение о продолжении карьеры в сборной также приняли защитник Домагой Вида и вингер Иван Перишич.

Напомним, что в минувший уик-энд сборная Хорватии сыграла против национальной команды Испании в финале Лиги наций. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались игроки «красной фурии».