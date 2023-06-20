Мбаппе высказался о получении капитанской повязки в сборной Франции

Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своих ощущениях после получения капитанской повязки в национальной команде.

«Не задумывался о том, что стану капитаном сборной. Главный тренер подошел ко мне и лично сообщил об этом. Тяжело отказаться от капитанской повязки в сборной Франции», - передает слова нападающего TF1.

Напомним, что Мбаппе стал новым капитаном сборной Франции после ухода из национальной команды вратаря Уго Льориса. За «трёхцветных» Килиан провел 68 поединков, в которых записал на свой счет 38 забитых мячей.

Накануне сборная Франции благодаря голу Мбаппе победила Грецию (1:0).