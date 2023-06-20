Конате - о победе над Грецией: «Игроки сборной Франции были мысленно в отпуске»

Защитник сборной Франции Ибраима Конате прокомментировал минимальную победу над командой Греции (1:0) в матче квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024. Единственный гол с пенальти забил нападающий Килиан Мбаппе.

«Мы все были мысленно в отпуске, но все равно набрали три балла. Хотелось забить больше голов, но главное – это победный результат. Команда накопила много усталости за сезон, теперь пора отдохнуть. Мы добились максимального результата – четыре победы в четырех матчах», - цитирует игрока RMC Sport.

Франция с 12 набранными баллами уверенно лидирует в группе В.