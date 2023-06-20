Сака вплотную приблизился к рекорду Клиффа Бастина

Сборная Англии камня на камне не оставила от македонцев, забив тем семь безответных мячей в очередном туре отборочного турнира к Евро-2024. Три мяча на свой счет при этом записал Букайо Сака, который довел количество своих голов за сборную Англии до одиннадцати.

В истории английской сборной был лишь один игрок «Арсенала», который забил за нее больше - это Клифф Бастин, у которого на счету двенадцать голов. Уже в следующем матче Сака может сравняться с ним, и даже побить рекорд Бастина.

Девятого сентября сборная Англии сыграет на Украине в пятом туре отборочного цикла Евро-2024.