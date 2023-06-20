Сборная Англии выиграла уже 12 домашних матчей кряду в квалификации к ЧЕ

Сборная Англии уничтожила сборную Северной Македонии в прошедшем в Манчестере матче квалификации к Евро-2024. Родоначальники футбола забили сопернику семь безответных мячей. Как оказалось, это была уже двенадцатая победа кряду для англичан в отборочных домашних матчах Евро-2024 с общим счетом 47:4.

В следующем туре финалист последнего чемпионата Европы сыграет в гостях с Украиной, это случится девятого сентября. Сейчас английская сборная лидирует в группе С, выиграв все четыре прошедших матча. В группе состоят также, помимо уже упомянутых команд, еще Италия и Мальта.