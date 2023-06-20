Джака - о ничьей с Румынией: «Швейцария доминировала на протяжении всего матча»

Один из лидеров сборной Швейцарии Гранит Джака дал комментарий после поединка отбора чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Румынии (2:2).

«Затрудняюсь подобрать нужные слова. Наша команда доминировала на протяжении всего матча. Мы имели шансы забить еще несколько голов. Этот матч будет уроком для нас, который нужно будет запомнить на будущее. На необходимо быть более сосредоточенными в последние 10-15 минут», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Швейцария вела в счете 2:0 до 89-й минуты, однако затем позволила сопернику отыграться. После этой встречи швейцарцы с десятью баллами занимают первое место в квартете I.