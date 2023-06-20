Сборная Северной Македонии потерпела самое крупное поражение в своей истории

Сборная Северной Македонии, два года назад сыгравшая в финальной части чемпионата Европы, сейчас потерпела самое крупное поражение в своей истории, уступив со счетом 0:7 англичанам в четвертом туре отбора к очередному чемпионату Европы. Как оказалось, это было самое крупное поражение в истории выступлений сборной Северной Македонии, также это был первый раз, когда она пропустила целых семь мячей за матч.

В следующем своем матче в пятом туре балканская команда сыграет против итальянской сборной, это случится девятого сентября. Год тому назад Северная Македония сенсационно оставила Италию без Мундиаля.