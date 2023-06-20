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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тчуамени подвёл итоги матча Франция - Греция

20 Июня 2023 • 09:18 Комментировать

Опорный полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени высказался о минимальной победе над Грецией в поединке отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. Подопечные Дидье Дешама выиграли со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Килиан Мбаппе.

«Мы показали хорошую игру. Сейчас занимаем то место, на котором должны быть. Мы выполнили свою работу. Победа важнее всего, но можно было показать еще лучший результат. Мы бы предпочли забить больше мячей, как в матче с Гибралтаром. Но мы все равно рады победе и теперь можем насладиться отдыхом», - цитирует Орельена пресс-служба УЕФА.

Франция набрала 12 очков после четырех туров и занимает первое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Орельен Тчуамени
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