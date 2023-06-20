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Джеррард отреагировал на хет-трик Саки

20 Июня 2023 • 09:11 Комментировать

Легендарный английский футболист Стивен Джеррард, который сейчас работает футбольным тренером, высказался касательно хет-трика вингера Букайо Сака в поединке квалификации чемпионата Европы – 2024 против Северной Македонии (7:0).

«Букайо становится только лучше и лучше. Весь мир у его ног. Сака уже показал потенциал мирового уровня. Думаю, он способен выйти на еще более высокий уровень», - передает слова специалиста Channel 4.

После четырех проведенных матчей сборная Англии лидирует в своей отборочной группе, набрав 12 баллов. На второй строчке находится национальная команда Украины.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Стивен Джеррард Букайо Сака
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