Джеррард отреагировал на хет-трик Саки

Легендарный английский футболист Стивен Джеррард, который сейчас работает футбольным тренером, высказался касательно хет-трика вингера Букайо Сака в поединке квалификации чемпионата Европы – 2024 против Северной Македонии (7:0).

«Букайо становится только лучше и лучше. Весь мир у его ног. Сака уже показал потенциал мирового уровня. Думаю, он способен выйти на еще более высокий уровень», - передает слова специалиста Channel 4.

После четырех проведенных матчей сборная Англии лидирует в своей отборочной группе, набрав 12 баллов. На второй строчке находится национальная команда Украины.