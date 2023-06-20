Коло-Муани прокомментировал победу сборной Франции

Центрфорвард «Айнтрахта» и сборной Франции Рандаль Коло-Муани высказался касательно победы над национальной командой Греции в матче отборочного этапа чемпионата Европы – 2024. «Трёхцветные» отпраздновали победу со счетом 1:0.

«Мы стремились к победе на глазах у своих болельщиков и достигли свой цели. Можем гордиться, ведь выиграли все четыре матча. Теперь можно отправиться в отпуск.

Мы провели непростой поединок, было немного тяжеловато. Все решилось благодаря удалению и пенальти», - цитирует нападающего RMC Sport.

После четырех туров сборная Франции с 12 баллами лидирует в квартете В.