Кейн повторил свой собственный рекорд за сборную

Гарри Кейн забил два мяча за сборную Англии в игре против Северной Македонии, его команда победила со счетом 7:0. Как оказалось, это был уже шестой матч кряду, в котором он забивает за сборную, что стало повторением его лучшей серии в карьере.

Ранее игрок «Тоттенхэма» забивал в шести матчах кряду за сборную своей страны с июня 2018 года по ноябрь 2019 года. В следующем матче он сможет установить свой личный рекорд. А эта игра состоится в сентябре на Украине - там сборная Англии сыграет с местными в рамках пятого отборочного тура Евро-2024.

После четырех туров у команды стопроцентный результат - четыре победы и первое место в группе.