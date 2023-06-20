Роналду: «Я не гонюсь за рекордами - они гонятся за мной»

Звезда сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался касательно своих рекордов в национальной команде. На счету 38-летнего бомбардира 199 матчей и 122 гола за сборную.

«Знаю, что являюсь автором рекордов по матчам и голам за сборную. Однако я не гонюсь за рекордами - они гонятся за мной. Сейчас я всем доволен, у меня по-прежнему есть мотивация играть на самом высоком уровне. У меня есть амбиции войти в историю со сборной Португалии. Надеюсь, сможем выиграть еще несколько трофеев», - приводит слова 38-летнего голеадора O Jogo.

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии КриРо провел 16 поединков, в которых отметился 14 голами.