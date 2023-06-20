Сергей Ребров высказался о победе Украины над Мальтой

Наставник сборной Украины Сергей Ребров пообщался с представителями СМИ после минимальной победы над национальной командой Мальты в отборочном турнире чемпионата Европы – 2024. «Жёлто-синие» выиграли со счетом 1:0, единственный мяч с пенальти забил Виктор Цыганков.

«Нелегко играть против обороняющихся команд. Должны были забивать ещё, но я считаю, что за десять дней мы выполнили максимум. Благодарен подопечным, что за короткий период они поняли, чего мы от них хотим», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После трех матчей сборная Украины с шестью баллами занимает второе место в своей группе. На первой строчке располагается Англия.