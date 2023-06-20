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Чемпионат Европы по футболу 2024

Жиру побил достижение Анри в сборной Франции

20 Июня 2023 • 08:04 Комментировать

Форвард сборной Франции Оливье Жиру принял участие в поединке отборочного раунда чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Греции. «Трёхцветные» отпраздновали победу со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что вчерашний матч стал для Жиру 124-м в составе сборной страны. По этому показателю он вышел на третье место, обогнав легендарного нападающего Тьерри Анри.

Больше матчей за «трёхцветных» провели защитник Лилиан Тюрам (142) и голкипер Уго Льорис (145).

После четыре проведенных туров сборная Франции набрала 12 баллов и занимает первое место в своей отборочной группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Оливье Жиру
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