Жиру побил достижение Анри в сборной Франции

Форвард сборной Франции Оливье Жиру принял участие в поединке отборочного раунда чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Греции. «Трёхцветные» отпраздновали победу со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что вчерашний матч стал для Жиру 124-м в составе сборной страны. По этому показателю он вышел на третье место, обогнав легендарного нападающего Тьерри Анри.

Больше матчей за «трёхцветных» провели защитник Лилиан Тюрам (142) и голкипер Уго Льорис (145).

После четыре проведенных туров сборная Франции набрала 12 баллов и занимает первое место в своей отборочной группе.