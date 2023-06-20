Грилиш: «Прекрасное выступление»

Сборная Англии порадовала своих поклонников уничтожением команды Северной Македонии, англичане забили семь мячей сопернику, который в прошлом чемпионате Европы впервые в своей истории пробился в финальную часть ЧЕ. Успехом команды очень доволен игрок «Манчестер Сити» Джек Грилиш, который прокомментировал победу англичан:

- Прекрасное выступление. Сака, Рэши, я думаю, ни сыграли невероятно, на вдохновении, и все болельщики нашей национальной команды получили шикарный вечер. Мне лично было приятно вернуться на поле после победы в Лиге чемпионов, - цитирует слова Грилиша BBC Sport.