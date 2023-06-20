Влаходимос: «Мы верим в выход на Евро-2024»

Голкипер сборной Греции Одиссей Влаходимос назвал цель своего коллектива после минимального поражения от сборной Франции в матче отбора на Евро-2024.

«Мы верим в выход на Евро-2024, это наша мечта. Мы хотим сыграть в Германии. Мы это заслужили, поскольку наша команда играет в качественный футбол. На чемпионате Европы ты играешь только с сильными коллективами, поэтому будет приятно посмотреть на наш уровень», — цитирует вратаря «Бенфики» пресс-служба УЕФА. Также Влаходимос подвёл итог встречи с «синими», отметив, что команда показала качества, необходимые для следующих встреч.

Напомним, что Греция уступила гостевой поединок против двукратных чемпионов мира со счётом 0:1. После трёх матчей подопечные Густаво Пойета занимают вторую строчку в группе B с шестью баллами. Остальными соперниками «эллинов» являются сборные Нидерландов, Ирландии и Гибралтара.