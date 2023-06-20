Куртуа – об отъезде из сборной: «Слова Тедеско не соответствуют действительности»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал решение покинуть расположение сборной Бельгии.

По словам главного тренера бельгийской национальной команды Доменико Тедеско, вратарь решил уехать домой, так как не получил капитанскую повязку в матче со сборной Австрии, хотя этот вопрос был заранее обговорён в личной беседе.

«Я был удивлён, когда услышал слова тренера на пресс-конференции. Он публично изложил субъективную оценку ситуации, которая не соответствует действительности, и я разочарован этим. В разговоре с ним я добивался не личной выгоды, а ясности, чтобы не допустить проблем, которые вредили нам в прошлом», – написал в социальных сетях Куртуа.