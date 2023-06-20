Сборная Англии продлила впечатляющую серию домашних побед в квалификации чемпионата Европы

Сборная Англии вновь уверенно обыграла соперников в отборочном поединке чемпионата Европы.

Коллектив Гарета Саутгейта разгромил сборную Северной Македонии, забив семь безответных мячей. Хет-триком отметился Букайо Сака, два мяча забил Гарри Кейн, ещё по разу отличились Маркус Рэшфорд и Кэлвин Филлипс. По данным BBC, эта победа стала для англичан 12-й кряду в родных стенах в рамках квалификационных кампаний чемпионата Европы. Общая разница голов во всех матчах – 47:4.

После четырёх туров сборная Англии лидирует в своей отборочной группе с 12 набранными очками. В предыдущей встрече были обыграны соперники из Мальты (4:0).