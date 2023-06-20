Дешам – о победе над сборной Греции: «Должны были снимать вопросы раньше»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам побеседовал с журналистами после победы в матче с Грецией (1:0).

Единственный гол записал себе в актив Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти 55-й минуте. «Трёхцветные» сохранили на табло победный счёт, доигрывая встречу в большинстве.

«Приятно, что мы продолжили победную череду, но сегодня нам следовало снять все вопросы раньше – никогда не знаешь, что может произойти на последних минутах. У нас не такой опытный состав, как полгода назад на чемпионате мира, но качество никуда не делось. Я горжусь игроками», – поведал в интервью TF1 Дешам.

Французы лидируют в своей группе после четырёх туров отборочного этапа, имея на своём счёту 12 набранных очков.