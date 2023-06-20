Саутгейт: «Сака очень талантлив, но скромен»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что думает об игре Букайо Саки, оформившего хет-трик.

Вингер «Арсенала» трижды поразил ворота сборной Северной Македонии в матче квалификации Евро-2024. Англичане победили со счётом 7:0.

«Сака это заслужил. Он невероятно усердно работает. Он очень талантлив, но скромен. Букайо очень любят все в нашей сборной, включая игроков и тренерский штаб.

Я рад за него. У него были проблемы с ахиллом, но он всё же сыграл в этом матче. Уверен, он никогда не забудет сегодняшний вечер», – передаёт BBC слова наставника «трёх львов» из послематчевого интервью.