Сака прокомментировал свой хет-трик за сборную Англии

Вингер сборной Англии Букайо Сака поделился эмоциями после матча с Северной Македонией (7:0).

21-летний футболист лондонского «Арсенала» отправил в ворота соперников три мяча. Также дублем отличился Гарри Кейн, а Маркус Рэшфорд и Кэлвин Филлипс забили по разу.

«Не могу выразить словами, что чувствую. Я очень рад. Мы показали по-настоящему классную игру, не позволив соперникам ничего противопоставить.

Трент – особенный игрок. Он запланировал тот пас ещё в перерыве, и поэтому я искал его, чтобы поблагодарить, когда забил.

Это был долгий сезон, нам удалось завершить его наилучшим образом. Пора сделать перерыв и набраться сил», – высказался в интервью Channel 4 Сака.