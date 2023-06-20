Сборная Беларуси одержала первую официальную победу с 2021 года

Сборная Беларуси одержала победу в матче отборочного этапа чемпионата Европы – 2024 над Косово, прервав серию без успешных результатов.

Успех во встрече с балканцами стал первым в рамках официальных матчей с марта 2021 года, когда в квалификационной игре на ЧМ-2022 были повержены эстонцы. Отметим, что победа над Косово в Будапеште со счётом 2:1 позволила подопечным Георгия Кондратьева выйти на четвёртую строчку в своей отборочной группе.

Остальными оппонентами беларусов по группе I являются сборные Швейцарии, Румынии, Израиля и Андорры. На счету сборной Беларуси три очка после четырёх туров.