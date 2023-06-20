Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Беларуси одержала первую официальную победу с 2021 года

20 Июня 2023 • 00:32 Комментировать
Беларусь
2:1
Косово
окончен

Сборная Беларуси одержала победу в матче отборочного этапа чемпионата Европы – 2024 над Косово, прервав серию без успешных результатов.

Успех во встрече с балканцами стал первым в рамках официальных матчей с марта 2021 года, когда в квалификационной игре на ЧМ-2022 были повержены эстонцы. Отметим, что победа над Косово в Будапеште со счётом 2:1 позволила подопечным Георгия Кондратьева выйти на четвёртую строчку в своей отборочной группе.

Остальными оппонентами беларусов по группе I являются сборные Швейцарии, Румынии, Израиля и Андорры. На счету сборной Беларуси три очка после четырёх туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Армения Армения
Латвия Латвия
2
1
2.01 3.25 4.30
Видео
Окончен
Украина Украина
Мальта Мальта
1
0
1.07 13.00 35.00
Видео
Окончен
Финляндия Финляндия
Сан-Марино Сан-Марино
6
0
1.06 12.50 38.00
Видео
Окончен
Турция Турция
Уэльс Уэльс
2
0
2.27 3.15 3.55
Видео
Окончен
Словения Словения
Дания Дания
1
1
3.95 3.50 2.00
Видео
Окончен
Франция Франция
Греция Греция
1
0
1.28 6.00 11.00
Видео
Окончен
Израиль Израиль
Андорра Андорра
2
1
1.14 8.80 21.00
Видео
Окончен
Беларусь Беларусь
Косово
2
1
4.90 3.50 1.81
Видео
Окончен
Англия Англия
Северная Македония Северная Македония
7
0
1.20 7.00 16.00
Видео
Окончен
Северная Ирландия Северная Ирландия
Казахстан Казахстан
0
1
1.71 3.55 5.80
Видео
Окончен
Швейцария Швейцария
Румыния Румыния
2
2
1.48 4.30 7.60
Видео
Окончен
Ирландия Ирландия
Гибралтар Гибралтар
3
0
1.02 20.00 70.00
Видео
20.06.23 в 21:45
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Люксембург Люксембург
1.69 3.75 5.60
Видео
20.06.23 в 21:45
Молдова Молдова
Польша Польша
15.00 6.80 1.21
Видео
20.06.23 в 21:45
Болгария Болгария
Сербия Сербия
4.80 3.35 1.88
Видео
20.06.23 в 21:45
Норвегия Норвегия
Кипр Кипр
1.17 7.40 20.00
Видео
20.06.23 в 21:45
Исландия Исландия
Португалия Португалия
5.20 3.65 1.74
Видео
20.06.23 в 21:45
Венгрия Венгрия
Литва Литва
1.17 7.20 20.00
Видео
20.06.23 в 21:45
Эстония Эстония
Бельгия Бельгия
15.00 7.20 1.20
Видео
20.06.23 в 21:45
Шотландия Шотландия
Грузия Грузия
1.55 4.00 7.00
Видео
20.06.23 в 21:45
Лихтенштейн Лихтенштейн
Словакия Словакия
45.00 14.00 1.06
Видео
20.06.23 в 21:45
Фарерские острова Фарерские острова
Албания Албания
5.00 3.50 1.80
Видео
20.06.23 в 21:45
Австрия Австрия
Швеция Швеция
2.31 3.05 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Июня
01:59 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Англии продлила впечатляющую серию домашних побед в квалификации чемпионата Европы
01:11 · Чемпионат Европы 2024
Дешам – о победе над сборной Греции: «Должны были снимать вопросы раньше»
00:44 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт: «Сака очень талантлив, но скромен»
00:34 · Чемпионат Европы 2024
Сака прокомментировал свой хет-трик за сборную Англии
00:32 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Беларуси одержала первую официальную победу с 2021 года
00:12 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе сравнялся с Холанном по голам с начала сезона-2022/23
19 Июня
23:53 · Чемпионат Европы 2024
Первый тренер Тикнизяна отреагировал на его гол за сборную Армении
23:51 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции скромно обыграла греков, ирландцы набрали первые очки
23:45 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Турции в большинстве разобралась с Уэльсом
23:45 · Чемпионат Европы 2024
​Исландия – Португалия: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 20 июня 2023
23:43 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Швейцарии провалила концовку матча с румынами, Израиль обыграл Андорру
23:41 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Казахстана вырвала победу у Северной Ирландии, Дания снова не победила
23:37 · Франция. Лига 1
Мбаппе побил давний рекорд Фонтена
23:23 · Чемпионат Европы 2024
Сака – самый молодой автор хет-трика за сборную Англии с 2008 года
22:57 · Германия. Бундеслига
Мане может стать одноклубником Роналду слухи
Все новости