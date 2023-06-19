Первый тренер Тикнизяна отреагировал на его гол за сборную Армении

Александр Челпанов, первый тренер защитника сборной Армении Наира Тикнизяна, отреагировал на первый гол игрока за национальную команду.

«Мы безумно рады первому голу, и что его не пришлось долго ждать. И хорошо, что он состоялся на домашней арене. Можно сказать, Наир принес победу. Это счастье», — заявил Челпанов в интервью изданию Sport24. По его мнению, игры за сборную подтверждают правильность смены спортивного гражданства, напомнив и про слухи о возможном переезде в Европу. Также Александр отметил, что Наир грамотно провёл все три матча отбора на Евро-2024.

Напомним, что Наир Тикнизян забил первый гол в футболке сборной Армении в ворота Латвии в победном матче квалификации на предстоящий чемпионат Европы. С 2023 года уроженец Санкт-Петербурга выступает в составе подопечных Александра Петракова.