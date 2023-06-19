Сборная Франции скромно обыграла греков, ирландцы набрали первые очки

В группе В квалификации чемпионата Европы сборная Ирландии одолела Гибралтар в споре команд, которые пока только проигрывали. Победу со счетом 3:0 островитянам принесли удары Майкла Джонстона, Эвана Фергюсона и Адама Айды.

Борьба команд Франции и Греции была более упорной. Хозяева повели после повторного удара Килиана Мбаппе с пенальти, до этого он промахнулся, но грек вбежал в штрафную до удара. С 69-й минуты гости оказались в меньшинстве и не смогли отыграться - 0:1.

Французы идут без потерь и на шесть очков опережают ближайших конкурентов, греков.