Сборная Франции скромно обыграла греков, ирландцы набрали первые очки

В группе В квалификации чемпионата Европы сборная Ирландии одолела Гибралтар в споре команд, которые пока только проигрывали. Победу со счетом 3:0 островитянам принесли удары Майкла Джонстона, Эвана Фергюсона и Адама Айды.
Борьба команд Франции и Греции была более упорной. Хозяева повели после повторного удара Килиана Мбаппе с пенальти, до этого он промахнулся, но грек вбежал в штрафную до удара. С 69-й минуты гости оказались в меньшинстве и не смогли отыграться - 0:1.
Французы идут без потерь и на шесть очков опережают ближайших конкурентов, греков.
Протокол игры
|(1:0) Мбаппе Килиан55'
Меньян Майк•Кунде Жюль•Конате Ибраима•Упамекано Дайо•Эрнандес Тео•Тчуамени Орельен•Камавинга Эдуардо•Коман Кингсли77' (Дембеле Усман (77') •Гризманн Антуан86' (Жиру Оливье (86') •Мбаппе Килиан•Коло-Муани Рандаль86' (Нкунку Кристофер (86')
Влаходимос Одиссеас•Бэлдок Джордж•Мавропанос Константинос 50'• 69'Хацидиакос Пантелис• 69'Цимикас Костас•Сиопис Манолис 49'66' (Павлидис Вангелис (66') •Курбелис Димитрис 69'86' (Бухалакис Андреас (86') •Масурас Гиоргос72' (Кулиеракис Костас (72') •Бакасетас Тасос72' (Рецос Панайотис (72') •Манталос Петрос•Якумакис Георгиос66' (Фунтас Таксиархис (66')
19 июня. Стадион "Стад де Франс" (Сен-Дени).
Протокол игры
|(1:0) Джонстон Майкл 53'
(2:0) Фергюсон Эван 59'
(3:0) Айда Адам 90'
Базуну Гэвин • Коллинз Натан 46' ( Джонстон Майкл ( 46') • Иган Джон • О'Ши Дара • Найт Джейсон 84' ( Хендрик Джефф ( 84') • Макклин Джеймс • Каллен Джош • Макграт Джейми • Смоллбоун Уильям 72' ( Браун Алан ( 72') • Обафеми Майкл 57' ( Пэрротт Трой ( 57') • Фергюсон Эван 84' ( Айда Адам ( 84')
Запасные: Сайкс Марк • Траверс Марк • Моламби Джейсон • Келлехер Каомхин • Скэйлз Лиам • Ленихан Дарра • О'Дуда Каллум
Колинг Дэйл • Чиполина Рой 43' ( Муэли Айман ( 43') • Лопеш Бернарду • Эннсли Лу • Сержант Джек 36' 46' ( Уайзмэн Скотт ( 46') • Оливейро Джэйси • Ронан Киан • Хартман Нильс • Позо Николас 68' ( Джолли Итан ( 68' ) • 70'Бритто Итан 73' ( Баллентайн Скотт ( 73') • Эль-Хмиди Аюб 46' ( Де Барр Тиджей ( 46')
Запасные: Банда Брэдли • Хэнкинс Джейлен • Эрнандес Энтони • Хассан Мохамед Бадр • Пикок Дилан • Кумбес Джеймс • Чиполина Джозеф
19 июня. Стадион "Авива" (Дублин).
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