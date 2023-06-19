Сборная Турции в большинстве разобралась с Уэльсом

В четвертом туре квалификации Евро-2024 сборная Турции дома играла против валлийцев. Британцы остались в меньшинстве в конце первого тайма после жесткого приема Джозеффа Моррелла. Все самое интересное случилось после перерыва. Хакан Чалханоглу не переиграл голкипера с 11 метров. Умут Найир на добивании был точен, но подыграл себе рукой, нет гола. Тут же в следующей атаке Найир результативно пробил головой - 1:0. Арда Гюлер снял все вопросы чудо-ударом в девятку - 2:0.

Сборная Турции вышла на чистое первое место и опережает идущих вторыми армян на три очка.