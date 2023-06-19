Сборная Турции в большинстве разобралась с Уэльсом

В четвертом туре квалификации Евро-2024 сборная Турции дома играла против валлийцев. Британцы остались в меньшинстве в конце первого тайма после жесткого приема Джозеффа Моррелла. Все самое интересное случилось после перерыва. Хакан Чалханоглу не переиграл голкипера с 11 метров. Умут Найир на добивании был точен, но подыграл себе рукой, нет гола. Тут же в следующей атаке Найир результативно пробил головой - 1:0. Арда Гюлер снял все вопросы чудо-ударом в девятку - 2:0.
Сборная Турции вышла на чистое первое место и опережает идущих вторыми армян на три очка.
Протокол игры
|(1:0) Найир Умут72'
|(2:0) Гюлер Арда80'
Гюнок Мерт•Челик Мехмет 16'60' (Элмалы Эврен Эрен (60') •Демирал Мерих• 47'Бардакчи Абдулкерим•Кадыоглу Ферди73' (Кавечи Ирфан (73') • 75'Кекчю Оркун89' (Учан Салих (89') •Эзкан Салих60' (Гюлер Арда (60') •Чалханоглу Хакан•Юндер Дженгиз• 51'Йылмаз Барыш•Актюркоглу Мухаммед46' (Найир Умут (46')
Уорд Дэнни II•Робертс Коннор II• 58'Родон Джо•Мефам Крис•Уильямс Неко•Ампаду Этан•Моррелл Джозефф• 41'Ремзи Аарон84' (Джеймс Джордан (84') •Уилсон Гарри84' (Бродхед Нейтан (84') •Джонсон Бреннан46' (Кабанго Бен (46') •Джеймс Дэниэл62' (Брэдшоу Том (62')
19 июня. Стадион "Самсун 19 Маис" (Самсун).
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