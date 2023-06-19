Сборная Швейцарии провалила концовку матча с румынами, Израиль обыграл Андорру

В группе I квалификации чемпионата Европы сборные Швейцарии и Румынии бились за право выйти на первое место. Победу хозяев мог обеспечить дубль Зеки Амдуни еще в первом тайме. Но на 90-й минуте уже у румын был голевой дуплет Валентина Михайлэ - 2:2.
Сборная Андорры никак не хотела уступать израильтянам. На гол Раза Шломо «карлики» ответили ударом Альберта Росаса, но все же Манор Соломон снова вывел хозяев вперед.
Швейцарцы лидировали с отрывом в пять очков от конкурентов, но в итоге отрыв сократился до двух баллов.
Протокол игры
|(1:0) Шломо Раз42'
|52'Росас Альберт (1:1)
|(2:1) Манор Соломон61'
Глазер Омри•Даса Элазар•Шломо Раз• 80'Гольдберг Шон•Ревиво Рой•Сафури Рамиз57' (Глух Оскар (57') •Лави Нета•Каничовски Габи75' (Абу-Фани Мохаммад (75') •Манор Соломон•Вайссман Шон 27'75' (Барибо Тай (75') •Хазиза Долев57' (Джехезкель Сагив (57')
Альварес Икер•Льовера Макс• 17'Гильен Жоэль• 85'Алаведра Альберт•Гарсия Марк89' (Пуйоль Марк (89') •Сан-Никола Мойсес• 60'Алаез Жорди81' (Izan Fernandez (81') •Виейра Марсио81' (Ребес Марк (81') •Валес Эрик89' (Мартинес Алекс II (89') •Сервос Жоан•Росас Альберт67' (Фернандес Рикард (67')
19 июня. Стадион "Тедди" (Иерусалим).
Протокол игры
|(1:0) Амдуни Зеки 28'
|(2:0) Амдуни Зеки 41'
|90' Михэйлэ Валентин (2:1)
|90' Михэйлэ Валентин (2:2)
Зоммер Янн • Эльведи Нико • Аканджи Мануэль • 40'Родригес Рикардо • Фернандес Эдимилсон 23' 90' ( Бислими Уран ( 90') • Фройлер Ремо • Закария Денис 75' ( Соу Джибрил ( 75') • Джака Гранит • Шакири Джердан 90' ( Шёр Фабиан ( 90') • Варгас Рубен 75' ( Штеффен Ренато ( 75' ) • 90'Амдуни Зеки 59' ( Сеферович Харис ( 59')
Запасные: Гарсия Улиссес • Зекири Анди • Мвого Ивон • Цубер Стивен • Зесигер Седрик • Кобель Грегор • Эбишер Мишель
Молдован Хорациу • Неделчару Ионуц • Бурка Андрей • Дрэгушин Раду • Маня Кристьян • Сореску Деян 45' 73' ( Олару Дариус ( 73') • Хаджи Янис 26' 57' ( Михэйлэ Валентин ( 57') • Скречу Владимир 84' ( Чикылдэу Александру ( 84') • Станчу Николае • Коман Флоринел 58' ( Моруцан Олимпиу ( 58' ) • 90'Алибек Денис 73' ( Пушкаш Георге ( 73')
Запасные: Рус Адриан • Тарновану Стефан • Айоани Михай • Ман Деннис • Балута Тудор • Тичу Валентин Константин • Марин Мариус
19 июня.
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