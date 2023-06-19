Сборная Швейцарии провалила концовку матча с румынами, Израиль обыграл Андорру

В группе I квалификации чемпионата Европы сборные Швейцарии и Румынии бились за право выйти на первое место. Победу хозяев мог обеспечить дубль Зеки Амдуни еще в первом тайме. Но на 90-й минуте уже у румын был голевой дуплет Валентина Михайлэ - 2:2.

Сборная Андорры никак не хотела уступать израильтянам. На гол Раза Шломо «карлики» ответили ударом Альберта Росаса, но все же Манор Соломон снова вывел хозяев вперед.

Швейцарцы лидировали с отрывом в пять очков от конкурентов, но в итоге отрыв сократился до двух баллов.