Беларусь одержала первую победу в отборе на Евро-2024, переборов гостей из Косово

Сборные Косово и Беларуси сыграли в рамках отбора на Евро-2024. Матч четвёртого тура квалификации состоялся 19 июня на стадионе имени Ференца Суса в Будапеште.

Отбор на Евро-2024 пока катастрофическим получается для сборной Беларуси. После трёх туров команда Кондратьева шла без набранных очков и занимала последнее место, проигрывая даже Андорре. Так что в домашней игре против Косово, у которого тоже стабильность – три ничьи за три матча, очень хотелось набрать первые очки. Но вновь усложнялось дело домашним полем, которое у Беларуси в этом отборе располагается в Будапеште.

Начали номинальные хозяева очень бодро. Юзепчук на правом фланге оторвался от опекуна и вырезал зрячий прострел. Эбонг тоже опередил оппонента, но из выгодной позиции пробил аккурат во вратаря. Продолжила Беларусь играть с преимущество, больше и активнее атаковали, прессинговали, но острота потихоньку пропадала. Зато стало больше стыков, после одного из них вынужденная замена даже понадобилась косовару Пакараде.

В перерыве ещё одна перестановка произошла у сборной Косово, на поле появился Жегрова. И с каждой минутой гости двигались всё лучше, перехватывали инициативу. Мусия заработал стандарта метрах в пяти от штрафной площади и сам же опасно с него пробил, но Игнатович справился. Следом Целина пальнул с дуги штрафной площади, уже с игры. Опять же под штангу был пущен мяч, но и тут Игнатович выручил.

Продолжал активничать Флоран Муслия, который сместился с левого фланга в стиле Роббена, убрал на замахе защитника и с линии штрафной площади приложился в самый угол – опять же Игнатович в прыжке парировал. Вратарь с трудом сохранял Беларусь в игре, удерживая нули на табло. И все сейвы Игнатовича не ушли в песок, Беларусь воспряла в концовке и даже смогла добыть победу. А с ней и первые очки в отборе на Евро-2024.

Вроде бы удачно сыграл Крьезиу, перехватив разрезающую передачу, но затем он в подкате покатил на голкипера очень слабо. Морозов ситуацией воспользовался, выскочил на Мурича и спокойно того переиграл – 1:0. А спустя пару минут Макс Эбонг получил мяч в центре штрафной площади от Яблонского, ловко развернулся и умудрился «шведой» пробить в «девятку», оформив красивейший мяч – 2:0.

В самой концовке косовары отыграли один мяч, но времени на возвращение интриги не осталось. Ведат Мурики сам заработал пенальти в борьбе за мяч с Быковым, и сам же его реализовал, установив окончательный счёт – 2:1.