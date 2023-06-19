Сборная Англии деклассировала македонцев, играючи оформив семь безответных мячей

Сборные Англии и Северной Македонии сошлись в рамках отбора на Евро-2024. Матч четвёртого тура квалификации состоялся 19 июня на стадионе «Олд Траффорд».

Англичане просто катком идут по отборочному турниру Евро-2024, совсем не испытывают проблем. В гостях обыграли конкурента под номером один (Италию со счётом 2:1), затем разделались с конкурентом номер два (Украину со счётом 2:0) и без лишних усилий разгромили Мальту (4:0). Завершить летнюю кампанию предстояло домашним матчем против Северной Македонии: на «Олд Траффорд», конечно, англичане собирались не просто победить, а победить красиво.

Все звёзды Англии вышли в старте (Кейн, Рэшфорд, Трент, Сака, Райс, Хендерсон), провели довольно скучный первый тайм, но даже с таким футболом умудрились устроить разгром. Полчаса «три льва» двигались вяло, ничего не создавали, а потом как взяли и забили в первой скоростной атаке: Рэшфорд получил мяч на левом фланге, покатил между ног сопернику на Шоу, Люк прострелил вдоль ворот на Кейна, а тот просто расстрелял Димитриевски – 1:0.

Прошло всего 10 минут и вновь Англия отличилась, по сути, ничего не создав до этого. Теперь красивую комбинацию разыграли англичане на правом фланге: Букайо Сака получил мяч от Уокера, после чего с носка пробил в ближний верхний угол – 2:0. А на 45-й минуте был оформлен разгром. Кейн с левого угла штрафной площади покатил в центр, а Маркус Рэшфорд точным ударом прошил голкипера – 3:0. Это была славная охота.

Но не закончилась она в первом тайме, потому что на старте второй половины Трент со своей половины поля отдал передачу к чужой штрафной на Сака, Букайо ушёл от двух защитников и с линии штрафной площади пушечным ударом поразил дальнюю «девятку» - 4:0. Ещё через четыре минут Сака оформил хет-трик. Опять же классный пас из глубины (за авторством Кейна), рывок Букайо, выход один на один и толковая реализация – 5:0.

Македонцев было просто жаль, у них к часу игрового времени ноль ударов даже в сторону ворот, а у соперника залетает и получается буквально всё. Получился и шестой гол. Грилиш навесил с фланга, защитник Северной Македонии в борьбе с Кейном скинул аккурат на Филлипса, а Калвину осталось лишь пробить по пустым воротам – 6:0. Добил гостей Кейн. Бейтуляй придержал Стоунза за футболку на корнере, арбитр это заметил и назначил пенальти, а Гарри с 11 метров хлёстко пробил в «девятку» - 7:0.

Просто невероятную игру провела сборная Англии, буквально уничтожившая Северную Македонию. Играючи англичане разобрали соперника, ничего тому не позволив в ответ.