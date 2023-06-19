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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Англии деклассировала македонцев, играючи оформив семь безответных мячей

19 Июня 2023 • 23:38 Комментировать
Англия
7:0
Северная Македония
окончен

Сборные Англии и Северной Македонии сошлись в рамках отбора на Евро-2024. Матч четвёртого тура квалификации состоялся 19 июня на стадионе «Олд Траффорд».

Протокол игры  
Англия7:0Северная Македония
(1:0) Кейн Гарри29'  
(2:0) Сака Букайо38'  
(3:0) Рэшфорд Маркус45'  
(4:0) Сака Букайо47'  
(5:0) Сака Букайо51'  
(6:0) Филлипс Кэлвин64'  
(7:0) Кейн Гарри73'  
Пикфорд ДжорданУокер КайлСтоунс ДжонМагуайр ГарриШоу ЛюкАлександер-Арнольд ТрентРайс Деклан  41' 59' (Филлипс Кэлвин ( 59'  77') Хендерсон Джордан 58' (Галлахер Конор ( 58') Сака Букайо 58' (Грилиш Джек ( 58') Кейн Гарри 74' (Уилсон Каллум ( 74') Рэшфорд Маркус 58' (Фоден Фил ( 58')
Запасные: Мэддисон ДжеймсГехи МаркРемсдейл АаронДжонстон СэмМингс ТайронЭзе ЭберечиТриппьер Киран
Димитриевски СтолеРистовски Стефан 46' (Бейтулаи Эгзон ( 46'  72') Зайков Джоко 57' (Серафимов Никола ( 57') Велкоски ДаркоАшковски СтефанЭлмас ЭльифАдеми Ариян 58' (Атанасов Яни ( 58') Барди Энис 67' (Бабунски Давид ( 67') Алиоски ЭгзиянТрайковски Александар 57' (Бабунски Дориан ( 57') Несторовски Илья
Запасные: Манев ЙованШишковски ДамьянРистовски МиланЭлези АгонДимоски БоянИлиев ДеянДориев Люпцхе
19 июня. Стадион "Олд Траффорд".

 

Англичане просто катком идут по отборочному турниру Евро-2024, совсем не испытывают проблем. В гостях обыграли конкурента под номером один (Италию со счётом 2:1), затем разделались с конкурентом номер два (Украину со счётом 2:0) и без лишних усилий разгромили Мальту (4:0). Завершить летнюю кампанию предстояло домашним матчем против Северной Македонии: на «Олд Траффорд», конечно, англичане собирались не просто победить, а победить красиво.

Все звёзды Англии вышли в старте (Кейн, Рэшфорд, Трент, Сака, Райс, Хендерсон), провели довольно скучный первый тайм, но даже с таким футболом умудрились устроить разгром. Полчаса «три льва» двигались вяло, ничего не создавали, а потом как взяли и забили в первой скоростной атаке: Рэшфорд получил мяч на левом фланге, покатил между ног сопернику на Шоу, Люк прострелил вдоль ворот на Кейна, а тот просто расстрелял Димитриевски – 1:0.

Прошло всего 10 минут и вновь Англия отличилась, по сути, ничего не создав до этого. Теперь красивую комбинацию разыграли англичане на правом фланге: Букайо Сака получил мяч от Уокера, после чего с носка пробил в ближний верхний угол – 2:0. А на 45-й минуте был оформлен разгром. Кейн с левого угла штрафной площади покатил в центр, а Маркус Рэшфорд точным ударом прошил голкипера – 3:0. Это была славная охота.

Но не закончилась она в первом тайме, потому что на старте второй половины Трент со своей половины поля отдал передачу к чужой штрафной на Сака, Букайо ушёл от двух защитников и с линии штрафной площади пушечным ударом поразил дальнюю «девятку» - 4:0. Ещё через четыре минут Сака оформил хет-трик. Опять же классный пас из глубины (за авторством Кейна), рывок Букайо, выход один на один и толковая реализация – 5:0.

Македонцев было просто жаль, у них к часу игрового времени ноль ударов даже в сторону ворот, а у соперника залетает и получается буквально всё. Получился и шестой гол. Грилиш навесил с фланга, защитник Северной Македонии в борьбе с Кейном скинул аккурат на Филлипса, а Калвину осталось лишь пробить по пустым воротам – 6:0. Добил гостей Кейн. Бейтуляй придержал Стоунза за футболку на корнере, арбитр это заметил и назначил пенальти, а Гарри с 11 метров хлёстко пробил в «девятку» - 7:0.

Просто невероятную игру провела сборная Англии, буквально уничтожившая Северную Македонию. Играючи англичане разобрали соперника, ничего тому не позволив в ответ.

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Сборная Англии Сборная Северной Македонии
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