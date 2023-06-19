Сака – самый молодой автор хет-трика за сборную Англии с 2008 года

Вингер «Арсенала» Букайо Сака отметился хет-триком в поединке за сборную Англии.

21-летний футболист отличился на 39-й, 47-й и 51-й минутах матча против сборной Северной Македонии, который проходит в рамках отборочного этапа чемпионата Европы – 2024. По информации Opta, Сака – самый юный автор хет-трика за последние 15 лет (в 2008 году Тео Уолкотт, также представлявший лондонский «Арсенал», забил за «трёх львов» трижды в 19-летнем возрасте). Кроме того, Букайо стал первым с тех же пор «канониром», отметившимся тремя голами за национальную команду.

Текстовая онлайн-трансляция матча сборных Англии и Северной Македонии представлена на сайте LiveResult.ru.