Нападающий сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейн установил новый рекорд, забив в каждом из последних 12 матчей отборочного раунда чемпионата Европы, что стало самой длительной серией.

Форвард открыл счет в поединке против сборной Северной Македонии, забив на 29 минуте встречи.

Кроме того, гол, забитый Кейном в матче сборной Англии против сборной Северной Македонии, стал для него 57-м мячом в национальной команде. Таким образом, Кейн опередил по числу забитых мячей таких великих футболистов, как Самюэль Это'о из Камеруна и Габриэль Батистута из Аргентины, которые забили по 56 мячей в своей международной карьере.