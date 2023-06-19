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Кейн установил новый рекорд

19 Июня 2023 • 22:27 Комментировать
Англия
5:0
Северная Македония
1 1.10 X 9.50 2 28.00
2-й тайм

Нападающий сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейн установил новый рекорд, забив в каждом из последних 12 матчей отборочного раунда чемпионата Европы, что стало самой длительной серией.

Форвард открыл счет в поединке против сборной Северной Македонии, забив на 29 минуте встречи.

Кроме того, гол, забитый Кейном в матче сборной Англии против сборной Северной Македонии, стал для него 57-м мячом в национальной команде. Таким образом, Кейн опередил по числу забитых мячей таких великих футболистов, как Самюэль Это'о из Камеруна и Габриэль Батистута из Аргентины, которые забили по 56 мячей в своей международной карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарри Кейн
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АНГЛИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
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