Роберто Мартинес рассказал, что думает о переходе Невеша в «Аль-Хиляль»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о переезде полузащитника Рубена Невеша в Саудовскую Аравию.

26-летний футболист в ближайшее время сменит «Вулверхэмптон» на «Аль-Хиляль», о чём сообщили различные достоверные источники. В подписании хавбека ранее были заинтересованы ведущие европейские клубы, включая «Барселону».

«С тех пор, как Криштиану Роналду отправился играть в Саудовскую Аравию, этот рынок можно считать открытым. Надеюсь, Рубен останется на том же высоком уровне, на котором он играл до этих пор. Перед ним отличная возможность, и я рад за него», – цитирует Diario de Transferencias Мартинеса.