Англия - Северная Македония: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0

Сборные Англии и Северной Македонии проводят матч квалификации чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Англия - Северная Македония
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Протокол игры
|(1:0) Кейн Гарри29'
|(2:0) Сака Букайо38'
|(3:0) Рэшфорд Маркус45'
|(4:0) Сака Букайо47'
|(5:0) 51'
Пикфорд Джордан•Уокер Кайл•Стоунс Джон•Магуайр Гарри•Шоу Люк•Александер-Арнольд Трент•Райс Деклан• 41'Хендерсон Джордан•Сака Букайо•Кейн Гарри•Рэшфорд Маркус
Димитриевски Столе•Ристовски Стефан46' (Бейтулаи Эгзон (46') •Зайков Джоко•Велкоски Дарко•Ашковски Стефан•Элмас Эльиф•Адеми Ариян•Барди Энис•Алиоски Эгзиян•Трайковски Александар•Несторовски Илья
19 июня. Стадион "Олд Траффорд".
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