Беларусь - Косово: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Беларуси и Косова проводят матч квалификации чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Беларусь - Косово
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Протокол игры
Игнатович Сергей•Быков Артём Геннадьевич•Волков Захар•Поляков Денис•Печенин Кирилл•Бочеров Валерий•Капленко Кирилл•Юзепчук Роман•Яблонский Евгений•Савицкий Павел•Эбонг Макс
Мурич Ариянет•Войвода Мергим•Ррахмани Амир•Алити Фидан•Пакарада Леарт25' (Красники Эрмал (25') •Фазлии Бетим53' (Крьезиу Хекуран (53') •Дрешевич Ибрахим46' (Жегрова Эдон (46') •Ррудхани Донат•Целина Берсант•Муслия Флоран•Мурики Ведат
19 июня. Стадион "Стадион имени Ференца Суса".
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