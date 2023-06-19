Франция - Греция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Франции и Греции проводят матч квалификации чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Франция - Греция
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Протокол игры
Меньян Майк•Кунде Жюль•Конате Ибраима•Упамекано Дайо•Эрнандес Тео•Тчуамени Орельен•Камавинга Эдуардо•Коман Кингсли•Гризманн Антуан•Мбаппе Килиан•Коло-Муани Рандаль
Влаходимос Одиссеас•Бэлдок Джордж•Мавропанос Константинос• 50'Хацидиакос Пантелис•Цимикас Костас•Сиопис Манолис• 49'Курбелис Димитрис•Масурас Гиоргос•Бакасетас Тасос•Манталос Петрос•Якумакис Георгиос
19 июня. Стадион "Стад де Франс" (Сен-Дени).
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