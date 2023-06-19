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Чемпионат Европы по футболу 2024

Два пенальти и только один гол: сборная Украины с трудом обыграла Мальту

19 Июня 2023 • 21:04 Комментировать
Украина
1:0
Мальта
окончен

Сборная Украины играла против главного аутсайдера своей группы квалификации Евро-2024, команды Мальты. Несмотря на громадную разницу в классе, украинцы не без труда набрали три очка. В первом тайме коллектив Сергея Реброва мог даже пропустить при плохой реализации своих моментов. Главные моменты после перерыва - пенальти в ворота мальтийцев. Андрей Ярмоленко с точки пробил в перекладину, а Виктор Цыганков вырвал победу, пробив впритирку со штангой.

1:0, сборная Украины с 6 очками вышла на чистое второе место, соперник последний.

Протокол игры  
Украина1:0Мальта
(1:0) Цыганков Виктор72'  
Трубин АнатолийКонопля ЕфимКривцов СергейЗабарный ИльяМатвиенко Николай 46' (Миколенко Виталий ( 46') Ярмоленко Андрей 81' (Сидорчук Сергей ( 81') Степаненко ТарасМалиновский Руслан  56' 63' (Буяльский Виталий ( 63') Судаков ГеоргийЦыганков Виктор 90' (Сваток Александр ( 90') Ванат Владислав  43' 63' (Довбик Артём ( 63')
Запасные: Зубков АлександрБущан ГеоргийСоболь ЭдуардМудрик МихаилТымчик АлександрЛунин АндрейИгнатенко Даниил
Бонелло Анри 45' (Греч Мэттью ( 45') Мускат ЗакБорг Стив  70'Борг Жан  51'Мбонг Джозеф 87' (Греч Джейк ( 87') Янкам ЯнникГийомье МэтьюТеума Тедди 87' (Дегабриэле Юрген ( 87') Камензули РайанДжонс Джоди 62' (Димеч Шон ( 62') Нвоко Кирьян 46' (Сатариано Александер ( 46')
Запасные: Аттард КейнПизани СтивенАпап ФердинандоКорболан ХуанШоу КуртМускат НиккиДебоно Маттиас
19 июня. Стадион "Антон Малатинский".

 

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Сборная Украины Сборная Мальты
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