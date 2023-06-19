Два пенальти и только один гол: сборная Украины с трудом обыграла Мальту

Сборная Украины играла против главного аутсайдера своей группы квалификации Евро-2024, команды Мальты. Несмотря на громадную разницу в классе, украинцы не без труда набрали три очка. В первом тайме коллектив Сергея Реброва мог даже пропустить при плохой реализации своих моментов. Главные моменты после перерыва - пенальти в ворота мальтийцев. Андрей Ярмоленко с точки пробил в перекладину, а Виктор Цыганков вырвал победу, пробив впритирку со штангой.

1:0, сборная Украины с 6 очками вышла на чистое второе место, соперник последний.