Два пенальти и только один гол: сборная Украины с трудом обыграла Мальту

Сборная Украины играла против главного аутсайдера своей группы квалификации Евро-2024, команды Мальты. Несмотря на громадную разницу в классе, украинцы не без труда набрали три очка. В первом тайме коллектив Сергея Реброва мог даже пропустить при плохой реализации своих моментов. Главные моменты после перерыва - пенальти в ворота мальтийцев. Андрей Ярмоленко с точки пробил в перекладину, а Виктор Цыганков вырвал победу, пробив впритирку со штангой.
1:0, сборная Украины с 6 очками вышла на чистое второе место, соперник последний.
Протокол игры
|(1:0) Цыганков Виктор72'
Трубин Анатолий•Конопля Ефим•Кривцов Сергей•Забарный Илья•Матвиенко Николай46' (Миколенко Виталий (46') •Ярмоленко Андрей81' (Сидорчук Сергей (81') •Степаненко Тарас•Малиновский Руслан 56'63' (Буяльский Виталий (63') •Судаков Георгий•Цыганков Виктор90' (Сваток Александр (90') •Ванат Владислав 43'63' (Довбик Артём (63')
Бонелло Анри45' (Греч Мэттью (45') •Мускат Зак•Борг Стив• 70'Борг Жан• 51'Мбонг Джозеф87' (Греч Джейк (87') •Янкам Янник•Гийомье Мэтью•Теума Тедди87' (Дегабриэле Юрген (87') •Камензули Райан•Джонс Джоди62' (Димеч Шон (62') •Нвоко Кирьян46' (Сатариано Александер (46')
19 июня. Стадион "Антон Малатинский".
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