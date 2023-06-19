Сборная Англии сыграет самым опытным составом за последние 13 лет

Гарет Саутгейт делает ставку на сыгранность в сегодняшнем поединке против сборной Северной Македонии.

Поединок четвёртого тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2024 стартует в 21:45 по московскому времени. По данным Opta, сегодняшний состав сборной Англии – самый опытный за последние 13 лет. В общей сложности на счету всех 11 футболистов, которые выйдут в старте, 590 встреч за «трёх львов» – личный рекорд с июня 2010 года (595 в матче со сборной Алжира).

Следить за ходом поединка сборных Англии и Северной Македонии можно на сайте LiveResult.ru, где пройдёт текстовая онлайн-трансляция.