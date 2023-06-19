Сборная Армении вышла в лидеры группы, дожав команду Латвии

Сборная Армении после гостевой победы над Уэльсом продолжает побеждать. Правда, домашний матч с Латвией сложился не так, как хотелось бы команде Александра Петракова. Наир Тикнизян стал автором первого гола на 35-й минуте, но после перерыва соперник забил два мяча подряд, из которых засчитали только один. Лишь на 90-й минуте армяне вырвали победу с пенальти - 2:1. Этот успех позволил им настичь сборную Турции на первом месте.
Протокол игры
|(1:0) Тикнизян Наир35'
|67'Савалниекс Робертс (1:1)
|(2:1) Барсегян Тигран90'
Чанчаревич Огньен•Мкртчян Степа•Арутюнян Георгий•Ароян Вараздат• 10'Тикнизян Наир•Дашян Артак•Иву Угучукву90' (Арутюнян Оганес (90') •Сперцян Эдуард•Бриаско-Балекян Норберто33' (Бичахчян Ваан (33') •Ранос Грант-Леон77' (Барсегян Тигран (77') •Селараян Лукас77' (Серобян Артур (77')
Пуринс Нильс•Савалниекс Робертс•Ошс Марцис69' (Стуглис Элвис (69') •Балодис Даниэль•Юрковскис Райвис•Савельевс Алексейс• 18'Кристерс Тоберс• 89'Яунземс Алвис 51'65' (Тонышев Максим (65') •Робертс Улдрикис 81'85' (Регжа Марко (85') •Цыганик Андрей64' (Дашкевич Эдуард (64') •Гутковский Владислав65' (Кроллис Раймондс (65')
19 июня. Стадион "Республиканский стадион".
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