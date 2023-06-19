Сборная Армении вышла в лидеры группы, дожав команду Латвии

Сборная Армении после гостевой победы над Уэльсом продолжает побеждать. Правда, домашний матч с Латвией сложился не так, как хотелось бы команде Александра Петракова. Наир Тикнизян стал автором первого гола на 35-й минуте, но после перерыва соперник забил два мяча подряд, из которых засчитали только один. Лишь на 90-й минуте армяне вырвали победу с пенальти - 2:1. Этот успех позволил им настичь сборную Турции на первом месте.