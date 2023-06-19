Тедеско высказался об отъезде Куртуа из сборной

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился информацией о решении голкипера Тибо Куртуа покинуть расположение команды.

«Мы вместе приняли решение о том, что Ромелу Лукаку будет капитаном на матче против Австрии, а Куртуа завтра. После последней игры Куртуа внезапно захотел поговорить со мной и сообщил, что уезжает домой, потому что разочарован и чувствует обиду», – сказал Тедеско.

«Я повторяю, я удивлен и шокирован. Мы не ожидали, что что-то подобное может произойти. В марте мы приняли решение о том, что капитаном будет Кевин де Брюйне, а Лукаку и Куртуа будут равными заместителями капитана», – добавил тренер на пресс-конференции перед матчем против Эстонии.