Сборная Финляндии забила 6 мячей в ворота команды Сан-Марино

В группе Н квалификации чемпионата Европы сборная Финляндии играла против главных аутсайдеров из Сан-Марино. Никакой борьбы не было и в помине, а фавориты забили сразу шесть безответных мячей в ворота противника - 6:0. Даниэль Хоканс стал автором хет-трика, а его команда с 9 очками в активе вышла на чистое первое место.