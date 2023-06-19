Сборная Финляндии забила 6 мячей в ворота команды Сан-Марино

В группе Н квалификации чемпионата Европы сборная Финляндии играла против главных аутсайдеров из Сан-Марино. Никакой борьбы не было и в помине, а фавориты забили сразу шесть безответных мячей в ворота противника - 6:0. Даниэль Хоканс стал автором хет-трика, а его команда с 9 очками в активе вышла на чистое первое место.
Протокол игры
|(1:0) Камара Глен16'
|(2:0) Кялльман Беньямин39'
|(3:0) Хоканс Даниэль65'
|(4:0) Хоканс Даниэль72'
|(5:0) Хоканс Даниэль74'
|(6:0) Пукки Теэму76'
Градецки Лукаш•Алхо Николай81' (Соири Пюрю (81') •Иванов Роберт•Томас Диого•Уронен Йере46' (Паллас Ноа (46') •Сухонен Ансси•Шуллер Расмус60' (Хоканс Даниэль (60') •Камара Глен•Кялльман Беньямин•Похьянпало Йоэль60' (Пукки Теэму (60') •Антман Оливер60' (Тейлор Роберт (60')
Бенедеттини Элиа•Фаббри Филиппо•Ди Майо Роберто89' (Франчози Симоне (89') •Росси Данте•Д'Аддарио Алессандро•Лунадей Лоренцо66' (Муларони Марчелло (66') •Баттистини Микаэль78' (Голинуччи Энрико (78') •Голинуччи Алессандро•Тоси Алессандро 51'78' (Баттистини Мануэль (78') •Нанни Никола•Берарди Филиппо66' (Витайоли Маттео (66')
19 июня. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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