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Сборная Финляндии забила 6 мячей в ворота команды Сан-Марино

19 Июня 2023 • 20:55 Комментировать
Финляндия
6:0
Сан-Марино
окончен

В группе Н квалификации чемпионата Европы сборная Финляндии играла против главных аутсайдеров из Сан-Марино.  Никакой борьбы не было и в помине, а фавориты забили сразу шесть безответных мячей в ворота противника - 6:0. Даниэль Хоканс стал автором хет-трика, а его команда с 9 очками в активе вышла на чистое первое место.

Протокол игры  
Финляндия6:0Сан-Марино
(1:0) Камара Глен16'  
(2:0) Кялльман Беньямин39'  
(3:0) Хоканс Даниэль65'  
(4:0) Хоканс Даниэль72'  
(5:0) Хоканс Даниэль74'  
(6:0) Пукки Теэму76'  
Градецки ЛукашАлхо Николай 81' (Соири Пюрю ( 81') Иванов РобертТомас ДиогоУронен Йере 46' (Паллас Ноа ( 46') Сухонен АнссиШуллер Расмус 60' (Хоканс Даниэль ( 60') Камара ГленКялльман БеньяминПохьянпало Йоэль 60' (Пукки Теэму ( 60') Антман Оливер 60' (Тейлор Роберт ( 60')
Запасные: Йоронен ЙессеХосконен АрттуКайринен КаанСинисало ВильямиЙенсен РичардНисканен ИльмариПелтола Матти
Бенедеттини ЭлиаФаббри ФилиппоДи Майо Роберто 89' (Франчози Симоне ( 89') Росси ДантеД'Аддарио АлессандроЛунадей Лоренцо 66' (Муларони Марчелло ( 66') Баттистини Микаэль 78' (Голинуччи Энрико ( 78') Голинуччи АлессандроТоси Алессандро  51' 78' (Баттистини Мануэль ( 78') Нанни НиколаБерарди Филиппо 66' (Витайоли Маттео ( 66')
Запасные: Чеволи МикелеСимончини АлдоПалацци МиркоЧеккароли ЛукаХирш ХосеБенедеттини СимонеДзафферани Томмазо
19 июня. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сан-Марино борная Финляндии
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