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Чемпионат Европы по футболу 2024

Украина - Мальта: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

19 Июня 2023 • 18:30 Комментировать
Украина
0:0
Мальта
1 1.14 X 9.00 2 19.00
1-й тайм

Сборные Украины и Мальты проводят матч квалификации чемпионата Европы.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Украина0:0Мальта
Трубин АнатолийКонопля ЕфимКривцов СергейЗабарный ИльяМатвиенко НиколайЯрмоленко АндрейСтепаненко ТарасМалиновский РусланСудаков ГеоргийЦыганков ВикторВанат Владислав
Запасные: Зубков АлександрБущан ГеоргийСоболь ЭдуардСидорчук СергейМудрик МихаилСваток АлександрМиколенко ВиталийТымчик АлександрЛунин АндрейИгнатенко ДаниилДовбик АртёмБуяльский Виталий
Бонелло АнриМускат ЗакБорг СтивБорг ЖанМбонг ДжозефЯнкам ЯнникГийомье МэтьюТеума ТеддиКамензули РайанДжонс ДжодиНвоко Кирьян
Запасные: Аттард КейнПизани СтивенАпап ФердинандоКорболан ХуанДегабриэле ЮргенШоу КуртМускат НиккиГреч ДжейкДимеч ШонДебоно МаттиасСатариано АлександерГреч Мэттью
19 июня. Стадион "Антон Малатинский".
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Сборная Украины Сборная Мальты
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УКРАИНА МАЛЬТА
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Армения Армения
Латвия Латвия
1
0
2.01 3.25 4.30
Видео
55 мин
Украина Украина
Мальта Мальта
0
0
1.07 13.00 35.00
Видео
Перерыв
Финляндия Финляндия
Сан-Марино Сан-Марино
2
0
1.03 19.00 100.00
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19.06.23 в 21:45
Турция Турция
Уэльс Уэльс
2.27 3.15 3.55
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19.06.23 в 21:45
Словения Словения
Дания Дания
3.95 3.50 2.00
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19.06.23 в 21:45
Франция Франция
Греция Греция
1.28 6.00 11.00
Видео
19.06.23 в 21:45
Израиль Израиль
Андорра Андорра
1.14 8.80 21.00
Видео
19.06.23 в 21:45
Беларусь Беларусь
Косово
4.90 3.50 1.81
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19.06.23 в 21:45
Англия Англия
Северная Македония Северная Македония
1.20 7.00 16.00
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19.06.23 в 21:45
Северная Ирландия Северная Ирландия
Казахстан Казахстан
1.71 3.55 5.80
Видео
19.06.23 в 21:45
Швейцария Швейцария
Румыния Румыния
1.48 4.30 7.60
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Ирландия Ирландия
Гибралтар Гибралтар
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