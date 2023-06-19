Украина - Мальта: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Украины и Мальты проводят матч квалификации чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Украина - Мальта
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Протокол игры
Трубин Анатолий•Конопля Ефим•Кривцов Сергей•Забарный Илья•Матвиенко Николай•Ярмоленко Андрей•Степаненко Тарас•Малиновский Руслан•Судаков Георгий•Цыганков Виктор•Ванат Владислав
Бонелло Анри•Мускат Зак•Борг Стив•Борг Жан•Мбонг Джозеф•Янкам Янник•Гийомье Мэтью•Теума Тедди•Камензули Райан•Джонс Джоди•Нвоко Кирьян
19 июня. Стадион "Антон Малатинский".
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