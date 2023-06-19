Армения - Латвия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

Сборные Армении и Латвии проводят матч квалификации чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Армения - Латвия
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Тикнизян Наир35'
Чанчаревич Огньен•Мкртчян Степа•Арутюнян Георгий•Ароян Вараздат• 10'Тикнизян Наир•Дашян Артак•Иву Угучукву•Сперцян Эдуард•Бриаско-Балекян Норберто33' (Бичахчян Ваан (33') •Ранос Грант-Леон•Селараян Лукас
Пуринс Нильс•Савалниекс Робертс•Ошс Марцис•Балодис Даниэль•Юрковскис Райвис•Савельевс Алексейс• 18'Кристерс Тоберс•Яунземс Алвис•Робертс Улдрикис•Цыганик Андрей•Гутковский Владислав
19 июня. Стадион "Республиканский стадион".
Бан пользователя