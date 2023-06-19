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Куртуа недоволен Тедеско - известна причина

19 Июня 2023 • 12:41 Комментировать

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа недоволен главным тренером национальной команды Доменико Тедеско.

Согласно данным журналистов Het Laatste Nieuws, 31-летний вратарь недоволен тем, что в отсутствие травмированного капитана команды Кевина де Брёйне повязку доверили нападающему Ромелу Лукаку. Тибо не согласен с выбором Тедеско. Также его не устраивает ротация в национальной команде.

Ближайший поединок сборная Бельгии проведет против национальной команды Эстонии в рамках четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы – 2024. Встреча состоится во вторник, 20 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Тибо Куртуа Доменико Тедеско
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