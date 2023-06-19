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Румынские болельщики устроили славный «перформанс» в поддержку сербов в матче со сборной Косово

19 Июня 2023 • 05:35 Комментировать
Косово
0:0
Румыния
окончен

Румынские фанаты - люди, что называется, «с яйцами», так как не побоялись не только слетать в столицу самопровозглашенного Косово, Приштину, на матч отбора к Евро-2024, но и должным образом поддержали своих друзей-сербов, причем прямо в «логове врага», что называется. Они не просто скандировали «Себрия, Сербия, Сербия», но и развернули большой баннер с надписью «Косово - это не нация, а просто выдумка».

И все это несмотря на то, что полиция готовилась к такому раскладу и пустила румын на трибуны только после тщательных проверок. Тем не менее, те все равно как-то пронесли на трибуну «файеры» и прочие вещи, призванные привлекать больше внимания к своим сообщениям.  

Далеко не столь интересными, увы, были события на поле - унылые 0:0. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Румынии сборная Косова
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