Румынские болельщики устроили славный «перформанс» в поддержку сербов в матче со сборной Косово

Румынские фанаты - люди, что называется, «с яйцами», так как не побоялись не только слетать в столицу самопровозглашенного Косово, Приштину, на матч отбора к Евро-2024, но и должным образом поддержали своих друзей-сербов, причем прямо в «логове врага», что называется. Они не просто скандировали «Себрия, Сербия, Сербия», но и развернули большой баннер с надписью «Косово - это не нация, а просто выдумка».

И все это несмотря на то, что полиция готовилась к такому раскладу и пустила румын на трибуны только после тщательных проверок. Тем не менее, те все равно как-то пронесли на трибуну «файеры» и прочие вещи, призванные привлекать больше внимания к своим сообщениям.

Далеко не столь интересными, увы, были события на поле - унылые 0:0.