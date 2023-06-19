Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Эдену Азару устроили роскошные проводы в сборной

19 Июня 2023 • 03:47 Комментировать
Бельгия
1:1
Австрия
окончен

Эден Азар объявил о расставании с бельгийской сборной еще в декабре прошлого года, но проводы ему устроили только сейчас, в перерыве матча между сборными Бельгии и Австрии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

Азару устроили круг почета вокруг поля на лимузине, в ходе которого он смог радостно помахать рукой всем, кто посетил матч. Эден Азар в общей сложности сыграл в 126 матчах за национальную команду, забив тридцать три гола. Это второй результат в истории команды - больше забил только Ромелу Лукаку.

Азар недавно расстался с мадридским «Реалом», за который выступал с 2019 года. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Эден Азар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.06.23 в 19:00
Армения Армения
Латвия Латвия
2.01 3.25 4.30
Видео
19.06.23 в 19:00
Украина Украина
Мальта Мальта
1.07 13.00 35.00
Видео
19.06.23 в 19:00
Финляндия Финляндия
Сан-Марино Сан-Марино
1.03 19.00 100.00
Видео
19.06.23 в 21:45
Беларусь Беларусь
Косово
4.90 3.50 1.81
Видео
19.06.23 в 21:45
Франция Франция
Греция Греция
1.28 6.00 11.00
Видео
19.06.23 в 21:45
Ирландия Ирландия
Гибралтар Гибралтар
1.02 20.00 70.00
Видео
19.06.23 в 21:45
Англия Англия
Северная Македония Северная Македония
1.20 7.00 16.00
Видео
19.06.23 в 21:45
Израиль Израиль
Андорра Андорра
1.14 8.80 21.00
Видео
19.06.23 в 21:45
Турция Турция
Уэльс Уэльс
2.27 3.15 3.55
Видео
19.06.23 в 21:45
Северная Ирландия Северная Ирландия
Казахстан Казахстан
1.71 3.55 5.80
Видео
19.06.23 в 21:45
Словения Словения
Дания Дания
3.95 3.50 2.00
Видео
19.06.23 в 21:45
Швейцария Швейцария
Румыния Румыния
1.48 4.30 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Июня
03:47 · Чемпионат Европы 2024
Эдену Азару устроили роскошные проводы в сборной
00:14 · Италия. Серия А
​Фёллер нахваливает Тшау
18 Июня
23:49 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Кварацхелия «забил» на чемпионат Европы U-21
23:00 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Беларуси не может одержать победу на протяжении 16 официальных матчей
22:48 · Чемпионат Европы 2024
Беларусь – Косово: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 19 июня 2023
22:38 · Чемпионат Европы 2024
​Швейцария – Румыния: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 19 июня 2023
22:27 · Чемпионат Европы 2024
​Словения – Дания: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 19 июня 2023
22:18 · Чемпионат Европы 2024
​Северная Ирландия – Казахстан: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 19 июня 2023
21:47 · Чемпионат Европы 2024
​Армения – Латвия: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 19 июня 2023
21:34 · Чемпионат Европы 2024
​Франция – Греция: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 19 июня 2023
21:24 · Чемпионат Европы 2024
​Англия – Северная Македония: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 19 июня 2023
20:59 · Чемпионат Европы 2024
​Украина – Мальта: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 19 июня 2023
19:48 · Лига наций УЕФА
Куман за 4 матча во главе сборной Нидерландов проиграл больше, чем ван Галь за 49
18:39 · Чемпионат Европы 2024
​Гризманн признался, что ему было сложно принять назначение Мбаппе капитаном
14:59 · Чемпионат Европы 2024
​Лукаку забивал в 14 последних отборочных матчах за Бельгию
Все новости