Эдену Азару устроили роскошные проводы в сборной

Эден Азар объявил о расставании с бельгийской сборной еще в декабре прошлого года, но проводы ему устроили только сейчас, в перерыве матча между сборными Бельгии и Австрии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

Азару устроили круг почета вокруг поля на лимузине, в ходе которого он смог радостно помахать рукой всем, кто посетил матч. Эден Азар в общей сложности сыграл в 126 матчах за национальную команду, забив тридцать три гола. Это второй результат в истории команды - больше забил только Ромелу Лукаку.

Азар недавно расстался с мадридским «Реалом», за который выступал с 2019 года.