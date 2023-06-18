Сборная Беларуси не может одержать победу на протяжении 16 официальных матчей

Сборная Беларуси под руководством Георгия Кондратьева не может одержать победу на протяжении 16 официальных матчей.

16 июня белорусы в матче третьего тура группы I, который проходил в Будапеште, потерпели поражение от сборной Израиля (1:2), хотя к 85-й минуте вели в счёте благодаря голу полузащитника «Астаны» Макса Эбонга на 15-й минуте.

Таким образом, серия без побед в официальных играх увелиличась до 16 игр. Последний успех для сборной Беларуси значится 27 марта 2021 года, тогда она в Минске переиграла сборную Эстонии со счётом 4:2 в отборочном матче чемпионата мира 2022 года, сообщает «Плеймейкер».